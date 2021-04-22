tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 апреля 2021, 16:55

Published 22 апреля 2021, 16:55

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Высокая пожарная опасность прогнозируется в выходные в Свердловской области

22 апреля 2021, 16:55
Местами на юге Свердловской области с 23 по 25 апреля ожидается высокая пожарная опасность. По региональной шкале четвертый класс горимости. Об этом свидетельствует сообщение ФГБУ «Уральское УГМС».

Пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, помутнение воздуха и опасные дымы являются фактором неблагоприятного метеорологического явления, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.

Мероприятия, которые необходимо выполнить с целью недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций:

  • обеспечить уход за противопожарными минерализованными полосами, противопожарными разрывами вокруг коллективных садов и населенных пунктов;
  • обеспечить контроль за состоянием противопожарных водоемов, а также подъездов к ним;
  • запретить сжигать сухую растительность на территориях, которые прилегают к лесным массивам;
  • осуществлять мероприятия по очистке территорий в полосе отвода автомобильных и железнодорожных дорог;
  • уточнить порядок взаимодействия между заинтересованными ведомствами по тушению лесных и торфяных пожаров;
  • привести в готовность резервную пожарную технику и средства связи;
  • проверить оснащение территорий первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
  • в местах въезда в лес организовать контрольно-пропускные пункты, а также ограничить въезд транспортных и посещение гражданами лесной зоны;
  • продолжать контроль воздушных линий электропередач, распределительных устройств, головных трансформаторных подстанций, находящихся в лесных массивах;
  • организовать проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности в лесах;
  • провести занятия по обучению действиям по тушению пожара и эвакуации из зоны ЧС;
  • обеспечить координацию действий организаций при проведении мероприятий по борьбе с лесными пожарами и привлечение для тушения лесных пожаров населения, рабочих и служащих;
  • совместно с руководителями предприятий по добыче торфа подтопить неиспользуемые торфополя.

Напомним, за 19 апреля сухая трава и мусор одиннадцать раз загорелись в разных районах Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. Количество пожаров растет в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода. Причинами инцидентов становятся сжигание сухой травы, брошенный окурок, а также не потушенный полностью костер. Возгорания происходят из-за травы и мусора, которые появляются после схода снега.

Материалы по теме
Мама смотрела, как дом с ее детьми горит: подробности пожара под Нижним ТагиломКрупный пожар из-за загоревшейся травы произошел на въезде в Екатеринбург
#Общество#Пожар#Свердловская область#Опасность#Пожары в Свердловской области
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика