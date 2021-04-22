Высокая пожарная опасность прогнозируется в выходные в Свердловской области

Напомним, за 19 апреля сухая трава и мусор одиннадцать раз загорелись в разных районах Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. Количество пожаров растет в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода. Причинами инцидентов становятся сжигание сухой травы, брошенный окурок, а также не потушенный полностью костер. Возгорания происходят из-за травы и мусора, которые появляются после схода снега.