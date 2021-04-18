Мама смотрела, как дом с ее детьми горит: подробности пожара под Нижним Тагилом

На въезде в село Бызово Горноуральского городского округа нас встречает арка, на которой указана дата основания села — 1702 год.
Когда едешь в село, где проживала многодетная семья, под воздействием стереотипов и клише ожидаешь увидеть не самые благополучные условия. Но Бызово не производит депрессивного впечатления. Люди, живущие в домах, ухаживают за своим жилищем и охотно общаются с корреспондентом TagilCity.ru, прогуливаясь до продуктовых магазинов. Не обходится и без заброшенных строений, но их число не преобладает. Местные наслаждаются пейзажами деревни и теплой погодой, сидя во дворе своего дома, нигде нет мусорных свалок, а кто-то даже держит во дворе собственного коня.
Именно тут, в селе Бызово погибло пятеро детей во время пожара в частном доме в ночь с 14 на 15 апреля. Огонь уничтожил жилое строение, а также автомобиль ВАЗ.
Валентина — женщина пенсионного возраста. Ее дом находится прямо напротив сгоревшего. Пенсионерка рассказала TagilCity.ru, что во втором часу ночи в ее двери постучались соседи, а когда она вышла на улицу — уже стояло несколько пожарных машин.
Мама стояла с ребенком на руках и смотрела, как дом с ее детьми горит, вспоминает подробности трагедии Валентина.
На тот момент 31-летняя Тамара Щербинина уже ничем не могла помочь своей семье. Взрослые успели спасти из дома только двоих детей - полуторагодовалую Варю и четырехлетнего Ярослава. Еще пятеро детей 2013, 2014, 2016, 2019, 2020 годов рождения погибли.
После проведения экстренной терапии в Нижнем Тагиле двое детей и взрослых, которые пострадали при пожаре, были отправлены вертолетом на лечение в Екатеринбург.
Сейчас на месте сгоревшего дома лежат обгорелые бруски и вещи, а рядом с воротами соседи складывают цветы и игрушки — в память о погибших детях.
Целой осталась только детская площадка. Пустые качели теперь раскачивает только ветер, а в песочнице лежат игрушки, среди которых есть даже пожарная машина. Баскетбольные кольца, детская горка и сразу несколько велосипедов, которые принадлежали погибшим детям, сейчас лежат нетронутыми. Видно, что для детей создавались хорошие условия.
С семьей, которая проживала в сгоревшем доме, я была знакома. Один ребенок недавно пошел в первый класс. Муж работал на лесоповале, а женщина родила двойню, находилась в декрете. Возила детей в детский сад, который находится в соседней деревне. У них была обычная, благополучная семья, ничего плохого сказать не могу,поделилась соседка Валентина.
По словам местных жителей, дети ходили в детский сад, который находится в соседней деревне под названием Старая Паньшина, а у семьи была машина, специально купленная, чтобы возить детей в детский садик. Расстояние от Бызово до населенного пункта Старая Паньшина составляет 4,2 километра.
Дети жили вместе с мамой Тамарой Щербининой и ее молодым человеком — Павлом. Семья купила дом на улице Рябиновой порядка трех лет назад. До этого момента они проживали в доме по улице Мичурина. Бывшие соседи женщины заявляют, что Тамара часто выпивала, а причиной возгорания мог стать окурок, который взрослые выбросили в квартиру, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Она были любителями выпить. Когда она жила рядом с нами они часто пили. Мы даже были рады, что они переехали. Мама нигде не работала, находилась в браке. Щербинина получала пенсии. Бывший муж женщины умер, попал под мотоцикл, находясь в нетрезвом состоянии. Потом она стала перебирать молоденьких и стала от них рожать. Мы часто ругались, когда жили в соседних домах. Они пинали наши ворота, кричали и мешали засыпать. Семья состояла на учете в полиции, но недавно их с учета сняли,вспоминает Ольга.
Сама Тамара в интервью ранее рассказывала, что полиция действительно ставила на учет ее семью из-за одной бутылки вина, которую женщина пила с подругой. Однако позже претензий правоохранителей к семье не было. На пепелище мы встретили местного участкового: он рассказал, что семья была благополучная, алкоголем не злоупотребляла и хорошо относилась к детям.
В нескольких метрах от бывшего объекта возгорания находится продуктовый магазин. Чтобы выяснить, пользовалась ли популярностью алкогольная продукция у взрослых членов семьи, мы пообщались с Лилией, она работает продавцом в этом магазине. Девушка рассказала, что пара часто приходила в магазин, но алкоголь покупала редко.
Они покупали продукты и иногда пиво, сказать, что семья часто выпивала я не могу, мама все стремилась делать для детей, они ходили в садик, всегда были ухоженные. Старшая дочь ходила в школу. Мама о детях заботилась и очень любила. Ни в чем не отказывала своим малышам,заявила Лилия.
Тамара рассказывала журналистам, что возгорание из-за неисправности проводки или неосторожного обращения с огнем - невозможны, поскольку семья соблюдала все правила противопожарной безопасности. Пострадавшая винит кого-то из соседей.
Я думаю, что нас подожгли. У нас в селе одна женщина состоит на учете за поджоги домов,отметила женщины.
Среди недоброжелателей у семьи также был мужчина, который ранее прокалывал колеса автомобиля и снимал с него номерные знаки.
Также сельчане рассказали редакции TagilCity.ru, что проблем, перебоев или экстренных отключений электричества в Бызово никогда не было. Свет отключают только во время ремонтных работ с предупреждением за несколько дней. Например, когда ремонтируют столбы, заявляет одна из местных жительниц.
По поручению губернатора на месте трагедии работали представители Министерства общественной безопасности, а также выезжал глава ГГО Дмитрий Летников. Ему было поручено решить вопросы с организацией похорон и обеспечением семьи жильем после выписки из больницы. Расследование уголовного дела по факту трагедии находится под личным контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина.