tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 мая 2021, 05:21

Published 1 мая 2021, 05:21

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Пожар на Верхне-Выйскоий Плотине произошел в Нижнем Тагиле

1 мая 2021, 05:21
Пожар произошел в строении в микрорайоне Верхне-Выйская Плотина в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Происшествие случилось 1 мая. В 05.07 на пульт оператора поступил вызов. Загорелось здание на площади 12 квадратных метров. В отделе надзорной деятельности уточнили, что в огне погиб мужчина 1956 года рождения, который был владельцем сгоревшего садового дома.

К месту возгорания были направлены две пожарные машины и шесть сотрудников МЧС. С огнем удалось справиться за три минуты. В результате инцидента были повреждены крыша, перекрытия, стены и имущество внутри строения.

Напомним, в Красноуфимске в ночь на 30 апреля в пожаре погибли мужчина и женщина. По предварительной информации, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

Материалы по теме
Предупреждение о высокой пожарной опасности продлено в Свердловской областиИз-за пожара 11-летняя девочка выбралась на карниз на 17 этаже в Екатеринбурге
#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Плотина#Пожары в Свердловской области
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика