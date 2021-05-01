Пожар на Верхне-Выйскоий Плотине произошел в Нижнем Тагиле

Posted 1 мая 2021, 05:21
Published 1 мая 2021, 05:21
Modified 29 ноября, 17:47
Updated 29 ноября, 17:47
Происшествие случилось 1 мая. В 05.07 на пульт оператора поступил вызов. Загорелось здание на площади 12 квадратных метров. В отделе надзорной деятельности уточнили, что в огне погиб мужчина 1956 года рождения, который был владельцем сгоревшего садового дома.
К месту возгорания были направлены две пожарные машины и шесть сотрудников МЧС. С огнем удалось справиться за три минуты. В результате инцидента были повреждены крыша, перекрытия, стены и имущество внутри строения.
Напомним, в Красноуфимске в ночь на 30 апреля в пожаре погибли мужчина и женщина. По предварительной информации, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.