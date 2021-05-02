Три дома сгорели в Пышме из-за сильного ветра

Posted 2 мая 2021, 09:47
Published 2 мая 2021, 09:47
Modified 29 ноября, 17:47
Updated 29 ноября, 17:47
Сообщение о возгорании поступило на пульт оператора в 14.32. Загорелись три дома, один из них неэксплуатируемый, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
К месту происшествия направили семь пожарных автомобилей и 22 сотрудника МЧС. В 16.45 было ликвидировано открытое горение. Пожар был локализован к 17.07.
По предварительной информации пострадавших нет.
Напомним, вечером 1 мая для тушения пожара на площади 800 квадратных метров в Серове сотрудникам МЧС пришлось пригнать специальный поезд. К тушению были привлечены 23 сотрудника МЧС и четыре пожарных автомобиля. Свидетели сообщили, что тушение затруднял порывистый ветер.