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Posted 2 мая 2021, 09:47

Published 2 мая 2021, 09:47

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Три дома сгорели в Пышме из-за сильного ветра

2 мая 2021, 09:47
В поселке Пышма сгорели три дома. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на площадь 200 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило на пульт оператора в 14.32. Загорелись три дома, один из них неэксплуатируемый, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

К месту происшествия направили семь пожарных автомобилей и 22 сотрудника МЧС. В 16.45 было ликвидировано открытое горение. Пожар был локализован к 17.07.

По предварительной информации пострадавших нет.

Напомним, вечером 1 мая для тушения пожара на площади 800 квадратных метров в Серове сотрудникам МЧС пришлось пригнать специальный поезд. К тушению были привлечены 23 сотрудника МЧС и четыре пожарных автомобиля. Свидетели сообщили, что тушение затруднял порывистый ветер.

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#Происшествия
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