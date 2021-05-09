«Ударил головой об окно»: родные тагильчанина обвиняют его в избиении детей

О том, что произошло, родственники узнали лишь спустя две недели. После этого они написали заявление в полицию, однако, по словам Елены, мужчина психологически повлиял на ребенка и заставил его забрать заявление, чтобы избежать возбуждения уголовного дела. Елена отметила, что после побоев у Владимира появились проблемы со здоровьем.