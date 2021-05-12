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Posted 12 мая 2021, 08:32

Published 12 мая 2021, 08:32

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Отказаться от поездок из-за ремонта моста на Циолковского призывает тагильчан ГИБДД

12 мая 2021, 08:32
Сюжет
Мост на Циолковского
Об изменении организации дорожного движения в связи с реконструкцией моста на Циолковского сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское». В ведомстве призвали автолюбителей в первые дни ремонтных работ отказаться от поездок на личном транспорте.

С сегодняшнего дня, 12 мая изменилась организация дорожного движения в направлении Дзержинского и Тагилстроевского района, сообщает городской отдел ГИБДД.

В ведомстве напомнили, что закрыты для движения участки автодорог: от пересечения улиц Грибоедова и Серова до улицы Циолковского; улица Циолковского от улицы Индустриальной до улицы Октябрьской революции.

При следовании через центральную часть города закрытый участок дороги можно объехать по маршруту: улица Мира - Октябрьской революции – Заводская - Бондина — Красногвардейская – Кулибина - Фестивальная – Индустриальная;

При движении через микрорайоны Выя и Красный Камень на Рудник III Интернационала: по улицам Ермака – Жуковского – Береговая - Краснокаменская - Перова – Балакинская - Металлургов.

С раннего утра 12 мая наблюдается затруднение движения по улицам Красногвардейская, Бондина, Красноармейская, Ермака, Жуковского, Пархоменко, Перова. К сложным участкам приближены наряды ДПС, которые оказывают помощь автолюбителям при проезде, рассказали в ГИБДД Нижнего Тагила.

Кроме того, одностороннее движение с 12 мая 2021 года организовано по улице Кушвинской (от Кулибина в сторону Заводской) и по улице Бондина (от Заводской в сторону Кулибина).

В ведомстве рекомендуют горожанам по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, либо объединиться в группы для совместных поездок, чтобы избежать заторовых ситуаций при проезде и объезде ремонтируемого участка.

Напомним, ранним утром 12 мая начались работы по реконструкции аварийного моста на улице Циолковского. Из-за изменения схемы движения Нижний Тагил встал в пробки.

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#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Мост на Циолковского#ГИБДД#Реконструкция моста
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