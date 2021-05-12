За убийство на кладбище свердловчанину грозит до 15 лет лишения свободы

Жителю Артемовского грозит до 15 лет тюрьмы за убийство своего знакомого на кладбище. В ходе ссоры он нанес своему оппоненту 19 ножевых ранений.

Словесный конфликт между двумя мужчинами, закончившийся поножовчиной, произошел на кладбище в поселке Буланаш днем 22 ноября 2020 года. Обвиняемый нанес своему оппоненту не менее 19 ударов ножом в область грудной клетки, брюшной полости, лобной области, кистям и предплечью потерпевшего. От полученных повреждений и осложнений потерпевший скончался на месте происшествия. Труп обвиняемый оттащил вглубь кладбища и прикрыл ветками, рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. В ведомстве уточнили, что мужчины были знакомы и оба вели асоциальный образ жизни. В данный момент уголовное дело по 105 статье УК РФ направлено в Артемовский городской суд. Свердловчанину грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Напомним, житель Нижнего Тагила подозревается в том, что нанес своей знакомой 12 ножевых ранений, от которых она скончалась. Материалы по теме Задушивший сноху в борьбе за «шкалики» мужчина отправлен в тюрьму на 13 лет Задушил голыми руками: как была убита блогерша Кристина Журавлева из Екатеринбурга Пьяный тагильчанин зарезал знакомого на глазах у прохожих на Вагонке в Нижнем Тагиле