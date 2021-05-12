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Posted 12 мая 2021, 08:09

Published 12 мая 2021, 08:09

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

За убийство на кладбище свердловчанину грозит до 15 лет лишения свободы

12 мая 2021, 08:09
Жителю Артемовского грозит до 15 лет тюрьмы за убийство своего знакомого на кладбище. В ходе ссоры он нанес своему оппоненту 19 ножевых ранений.

Словесный конфликт между двумя мужчинами, закончившийся поножовчиной, произошел на кладбище в поселке Буланаш днем 22 ноября 2020 года.

Обвиняемый нанес своему оппоненту не менее 19 ударов ножом в область грудной клетки, брюшной полости, лобной области, кистям и предплечью потерпевшего.

От полученных повреждений и осложнений потерпевший скончался на месте происшествия. Труп обвиняемый оттащил вглубь кладбища и прикрыл ветками, рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что мужчины были знакомы и оба вели асоциальный образ жизни.

В данный момент уголовное дело по 105 статье УК РФ направлено в Артемовский городской суд.

Свердловчанину грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, житель Нижнего Тагила подозревается в том, что нанес своей знакомой 12 ножевых ранений, от которых она скончалась.

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#Общество#Происшествия#Свердловская область#Суд#Уголовное дело#Убийство#Артемовский
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