За убийство на кладбище свердловчанину грозит до 15 лет лишения свободы

Posted 12 мая 2021, 08:09
Published 12 мая 2021, 08:09
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Словесный конфликт между двумя мужчинами, закончившийся поножовчиной, произошел на кладбище в поселке Буланаш днем 22 ноября 2020 года.
Обвиняемый нанес своему оппоненту не менее 19 ударов ножом в область грудной клетки, брюшной полости, лобной области, кистям и предплечью потерпевшего.
От полученных повреждений и осложнений потерпевший скончался на месте происшествия. Труп обвиняемый оттащил вглубь кладбища и прикрыл ветками, рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В ведомстве уточнили, что мужчины были знакомы и оба вели асоциальный образ жизни.
В данный момент уголовное дело по 105 статье УК РФ направлено в Артемовский городской суд.
Свердловчанину грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Напомним, житель Нижнего Тагила подозревается в том, что нанес своей знакомой 12 ножевых ранений, от которых она скончалась.