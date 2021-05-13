Три мотоциклиста разбились с начала недели в Нижнем Тагиле

Posted 13 мая 2021, 17:06
Published 13 мая 2021, 17:06
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
11 мая водитель «Фольксваген Пассат» 1984 года рождения на перекрестке улиц Вагоностроителей-Чайковского наехал на стоящий мотоцикл «Ямаха», которым управлял водителя 1973 года рождения. В результате ДТП водитель мотоцикла был доставлен в больницу с ушибом поясницы и перелом поясничного отдела позвоночника, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
В этот же день водитель 1991 года рождения ехал на мотоцикле «Хонда» по улице Индустриальная. Там он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114 под управлением водителя 1987 года рождения. А аварии обошлось без пострадавших.
13 мая водитель 1969 года рождения управлял автомобилем «Газ» и ехал на 155 километре дороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». Выезжая с обочины, он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом «Ямаха», которым управлял водитель 1987 года рождения. Мотоциклист получил перелом бедра и был госпитализирован в центральную больницу № 2 Нижнего Тагила.
Напомним, в конце апреля под Екатеринбургом мужчина на мотоцикле Honda не справился с управлением, слетел с трассы и наехал на дорожный знак. В результате аварии байкер погиб.