tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 мая 2021, 17:06

Published 13 мая 2021, 17:06

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Три мотоциклиста разбились с начала недели в Нижнем Тагиле

13 мая 2021, 17:06
С начала рабочей недели в Нижнем Тагиле случилось три ДТП с участием водителей мототранспортной техники.

11 мая водитель «Фольксваген Пассат» 1984 года рождения на перекрестке улиц Вагоностроителей-Чайковского наехал на стоящий мотоцикл «Ямаха», которым управлял водителя 1973 года рождения. В результате ДТП водитель мотоцикла был доставлен в больницу с ушибом поясницы и перелом поясничного отдела позвоночника, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В этот же день водитель 1991 года рождения ехал на мотоцикле «Хонда» по улице Индустриальная. Там он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114 под управлением водителя 1987 года рождения. А аварии обошлось без пострадавших.

13 мая водитель 1969 года рождения управлял автомобилем «Газ» и ехал на 155 километре дороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». Выезжая с обочины, он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом «Ямаха», которым управлял водитель 1987 года рождения. Мотоциклист получил перелом бедра и был госпитализирован в центральную больницу № 2 Нижнего Тагила.

Напомним, в конце апреля под Екатеринбургом мужчина на мотоцикле Honda не справился с управлением, слетел с трассы и наехал на дорожный знак. В результате аварии байкер погиб.

#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Мотоцикл
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика