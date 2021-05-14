Выстрел в водителя и писающий мальчик. Итоги дня в Свердловской области

Posted 14 мая 2021, 13:59
Published 14 мая 2021, 13:59
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Возле торгового центра «Алатырь» в Екатеринбурге прохожий выстрелил в лицо водителю иномарки, ехавшему по тротуару. Пострадавший заявил, что имеет право по ПДД подъехать к своему офису, но путь ему преградил пешеход. К месту происшествия была вызвана бригада «скорой» помощи. Оба участника конфликта заявляют что пострадали. Пешеход заявил, что у него травма ноги, а водитель, что слезятся глаза. В происшествии разбирается полиция.
В Нижнем Тагиле ожидается жара до 30 градусов. В выходные синоптики прогнозируют 27 градусов тепла в субботу, а в воскресенье — до 30 градусов. Осадки возможны 15 мая в виде незначительного дождя. Кроме того, тагильчан предупредили о сильном ветре. В выходные порывы будут достигать 15 метров в секунду, а в понедельник — до 19 метров в секунду.
Вокруг поселка Рефтинский и расположенной в нем птицефабрики бушуют лесные пожары. Огонь продвигается в направлении предприятия, которая располагается близко к лесному массиву. Основные переносчики огня — сухостой и деревья. Из-за трудной проходимости болотистой местности сотрудники МЧС не могут пробраться к источникам огня. По словам сотрудницы птицефабрики, пожары полыхают уже третий день. Спасатели сообщают, что пожар локализован и опасности нет.
На здание общества инвалидов в Нижнем Тагиле помочился подросток. Он и компания молодых людей расположились на крыльце, когда заведение было закрыто. В какой-то момент группа напала на прохожего и избила его. Это выяснил председатель общества, когда просмотрел камеры видеонаблюдения. По факту происшествия он написал заявление в полицию. Правоохранители изъяли видеозапись, опросили председателя и проводят проверку по инциденту.