Штраф получит попавшая под колеса иномарки екатеринбурженка с ребенком

Женщина пояснила, что ежедневно пользуется этим маршрутом, при этом нарушая ПДД. В отношении екатеринбурженки возбуждено административное производство, теперь ей грозит штраф в сумме 500 рублей. В отношении водителя также заведено административное производство, так как он при выезде с прилегающей территории должен был уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам.