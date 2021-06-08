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Штраф получит попавшая под колеса иномарки екатеринбурженка с ребенком

8 июня 2021, 12:31
Фото: 1mediainvest.ru
31-летняя женщина, которую вместе с 5-летним сыном сбила машина в Екатеринбурге, будет оштрафована за нарушение правил ПДД. Они переходили дорогу в неположенном месте.

Авария произошла утром 8 июня у дома на улице Юлиуса Фучика, 7. Женщина с ребенком переходила проезжую часть в неустановленном месте и были сбиты автомобилем Renault Duster. За рулем находился 40-летний трезвый водитель. Он рассказал, что применил экстренное торможение, но не смог избежать наезда.

В результате ДТП мама от госпитализации отказалась, а сын был доставлен в больницу.

Медики диагностировали у мальчика тупую травму живота и ушиб правой ноги, пишет ЕАН со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга.

Женщина пояснила, что ежедневно пользуется этим маршрутом, при этом нарушая ПДД. В отношении екатеринбурженки возбуждено административное производство, теперь ей грозит штраф в сумме 500 рублей. В отношении водителя также заведено административное производство, так как он при выезде с прилегающей территории должен был уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам.

Напомним, 5 июня в Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе водитель без прав сбил женщину и мужчину на пешеходном переходе. Оба пострадавших были госпитализированы с тяжелыми травмами. 26-летний водитель никогда не получал водительское удостоверение, при этом привлекался к ответственности восемь раз.

Двух пешеходов сбил водитель без прав в Нижнем Тагиле
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