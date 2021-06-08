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Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга арестован на два месяца

8 июня 2021, 09:03
Фото: 1Mediainvest.ru
Дмитрий Ковалёв, заместитель начальника одного из отделов УМВД, подозревается в получении взятки в крупном размере.

Дмитрия Ковалёва арестовали 4 июня и в отношении него возбудили дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ. Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил назначить Ковалёву меру пресечения сроком до 2 августа, сообщает Znak.

Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, рассказал, что во время разбирательства Ковалёва отстранили от исполнения служебных обязанностей и в данный момент он находится под стражей в изоляторе временного содержания (ИВС). По его делу проводится проверка. Если вина Ковалёва будет доказана, его уволят из органов правопорядка с отрицательной характеристикой, и он понесёт соответствующее наказание.

Напомним, что в 2020 году генерал Игорь Трифонов, бывший начальник УМВД Екатеринбурга, обвинялся в получении взятки в 7,7 миллиона рублей. Осенью того же года он отправился по этапу в ИК-13 Нижнего Тагила.

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