Куйвашев поручил разобраться с рабочими-рыбаками на Макаровском мосту в Екатеринбурге

Фотография, на которой рабочие ловят рыбу с моста, накануне распространил ряд СМИ.
Уму непостижимо. Люди простаивают в пробках, ломают привычный график, терпеливо ждут конца ремонтов. И тут — такое!написал Евгений Куйвашев на своей личной станице в Instagram.
Он отметил, что если фото является реальным, подрядчику необходимо «сделать внушение».
Напомним, в Нижнем Тагиле строительство моста через Нижнетагильский пруд идет с опережением графика. Ход работ находится под контролем главы города Владислава Пинаева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.