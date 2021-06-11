TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Куйвашев поручил разобраться с рабочими-рыбаками на Макаровском мосту в Екатеринбурге

11 июня 2021, 16:12
Фото: evgenykuyvashev в Instagram
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение Минтрансу региона и администрации Екатеринбурга решить вопрос со строителями, которые рыбачили на Макровском мосту в Екатеринбурге.

Фотография, на которой рабочие ловят рыбу с моста, накануне распространил ряд СМИ.

Уму непостижимо. Люди простаивают в пробках, ломают привычный график, терпеливо ждут конца ремонтов. И тут — такое!написал Евгений Куйвашев на своей личной станице в Instagram.

Он отметил, что если фото является реальным, подрядчику необходимо «сделать внушение».

Напомним, в Нижнем Тагиле строительство моста через Нижнетагильский пруд идет с опережением графика. Ход работ находится под контролем главы города Владислава Пинаева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Строительство моста через Нижнетагильский пруд идет с опережением графика
Узнать подробнее

Материалы по теме
Можно ли частично открыть движение на мосту по Циолковского в Нижнем Тагиле?Первый асфальт укладывают на мосту через Тагильский пруд
#Екатеринбург#Евгений Куйвашев#Мост#Замечание#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25