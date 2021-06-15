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Траншеи для ликвидации мусорных свалок выкопаны вокруг аэропорта Кольцово

15 июня 2021, 08:02
Фото: 66.ru
Три нелегальных мусорных свалки убраны вблизи Кольцово. Большая часть мусора уже вывезена. Чтобы нарушители не могли проехать дальше и вновь захламить участки, выкопаны траншеи.

Земельные участки с несанкционированной свалкой принадлежат акционерному обществу «Амос-Групп». Общество оштрафовали, когда в региональное минприроды и администрацию Екатеринбурга обратилось свердловское отделение Российского экологического общества, сообщает 66.ru.

В непосредственной близи от аэропорта сваливались коммунальные отходы под открытым небом. Мусор отсортировывался, полезные фракции сдавались. Что оставалось после сортировки накапливалось и оставалось на земельном участке, притягивая большое количество птиц, пояснил глава областного отделения РЭО Алексей Вихарев.

В марте территория в районе аэропорта Кольцово была обследована волонтерами и специалистами РЭО. Было выявлено, что отходы захораниваются экскаватором. После этого компания «Амос-Групп» получила представление на очистку территории от отходов.

На сегодняшний день «Амос-Групп» уже вывезли большую часть мусора. Также вдоль дороги выкопали траншеи, чтобы нарушители не могли проехать дальше и вновь захламить участки мусором,рассказал для 66.ru Алексей Вихарев.

Фото: 66.ru

Напомним, 4,8 млн рублей планируется потратить на ликвидацию незаконных свалок под Нижним Тагилом. За эти средства будут ликвидированы свалки в Малой Лае, Большой Лае и в селе Башкарка.

4,8 млн планируется потратить на ликвидацию незаконных свалок под Нижним Тагилом
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