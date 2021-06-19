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Posted 19 июня 2021, 13:52

Published 19 июня 2021, 13:52

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Свердловской области

19 июня 2021, 13:52
Усиление ветра с порывами до 18-23 метров в секунду прогнозируется 20 июня в Свердловской области. Также в лесах продолжает оставаться чрезвычайная пожарная опасность.

В связи с этим уральцам рекомендуется сохранять бдительность и осторожность, сообщает главное управление МЧС России по Свердловской области. Спасатели советуют не подходить близко к стенам домов, поскольку с крыш может упасть шифер, а с балконов — различные предметы.

Владельцам автомобилей не стоит парковать машины рядом с деревьями и рекламными конструкциями. Также во время непростых погодных условий возможно осложнение пожароопасной обстановки.

Напомним, по прогнозам синоптиков, с 19 июня аномальное похолодание придет в Свердловскую область, а также несколько других регионов России.

#Свердловская область#Здоровье#Погода#Пожарная безопасность#Сильный ветер
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