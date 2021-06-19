Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Свердловской области

Posted 19 июня 2021, 13:52
Published 19 июня 2021, 13:52
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
В связи с этим уральцам рекомендуется сохранять бдительность и осторожность, сообщает главное управление МЧС России по Свердловской области. Спасатели советуют не подходить близко к стенам домов, поскольку с крыш может упасть шифер, а с балконов — различные предметы.
Владельцам автомобилей не стоит парковать машины рядом с деревьями и рекламными конструкциями. Также во время непростых погодных условий возможно осложнение пожароопасной обстановки.
Напомним, по прогнозам синоптиков, с 19 июня аномальное похолодание придет в Свердловскую область, а также несколько других регионов России.