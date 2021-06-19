Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Свердловской области

В связи с этим уральцам рекомендуется сохранять бдительность и осторожность, сообщает главное управление МЧС России по Свердловской области. Спасатели советуют не подходить близко к стенам домов, поскольку с крыш может упасть шифер, а с балконов — различные предметы.