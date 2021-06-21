Задержан подозреваемый в поджоге машины свердловского мэра

Напомним, автомобиль мэра Артёмовского Honda CR-V загорелся ночью 19 февраля 2021 года. Трофимов предполагает, что поджог связан с тем, что он начал проводить в мэрии управленческую реформу после того, как в конце октября 2020 года его назначили мэром города.