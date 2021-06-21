TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Задержан подозреваемый в поджоге машины свердловского мэра

21 июня 2021, 07:01
Фото: 1Mediainvest.ru
Задержан подозреваемый в поджоге автомобиля мэра Артёмовского городского округа Константина Трофимова. Сейчас он находится в СИЗО в Екатеринбурге.

Следствие в данный момент предпринимает попытки найти заказчика поджога. По словам мэра, задержанный рассказал, что некий человек нанял его для совершения данного преступления, пишет «Ура.ру».

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Свердловской области сказали, что этим делом занимается полиция.

Напомним, автомобиль мэра Артёмовского Honda CR-V загорелся ночью 19 февраля 2021 года. Трофимов предполагает, что поджог связан с тем, что он начал проводить в мэрии управленческую реформу после того, как в конце октября 2020 года его назначили мэром города.

«Те, кому хвост поджимаю»: глава Артемовского заявил о поджоге своего автомобиля
Узнать подробнее

Материалы по теме
Отечественный автомобиль сгорел на улице Красногвардейская в Нижнем ТагилеДва автомобиля столкнулись на перекрестке Октябрьской Революции — Строителей в Тагиле
#Екатеринбург#Автомобиль#Свердловская область#Артемовский#Хонда#Поджог#Мэр#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25