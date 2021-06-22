«Чистые» зоны в торговых центрах будут созданы для привитых свердловчан

Власти Свердловской области планируют ввести меры по поощрению граждан, которые привились от COVID-19. Общественные места предлагают поделить на «чистые» и «грязные», то есть для тех, кто вакцинировался и для тех, кто вакцину ещё не поставил.

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