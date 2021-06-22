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«Чистые» зоны в торговых центрах будут созданы для привитых свердловчан

22 июня 2021, 09:50
Фото: 1Mediainvest.ru
Власти Свердловской области планируют ввести меры по поощрению граждан, которые привились от COVID-19. Общественные места предлагают поделить на «чистые» и «грязные», то есть для тех, кто вакцинировался и для тех, кто вакцину ещё не поставил.

Для того, чтобы определять, кто из граждан привился, а кто нет, необходима установка аппаратов, которые могут считывать QR-коды.

Вице-губернатор Павел Креков даты введения такой меры не уточнил, сказав, что это будет зависеть от количества привившихся людей, сообщил «Царьград» в прямом эфире Е1.

Также Креков добавил, что в отличие от первых двух волн COVID-19 нынешняя отличается, и прежде всего наличием вакцины. Общественные места не закроются, однако обязательная вакцинация для сотрудников подобных заведений.

Помимо этого, не исключается возможность введения ограничений на работу невакцинированных граждан.

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#Ограничения#Свердловская область#Пандемия#Торговые центры#Общество#Коронавирус#Коронавирус COVID-19
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