Новая партия первого компонента вакцины от COVID-19 пришла в Екатеринбург

Больницы также получили вакцину. Данные мэра Екатеринбурга Алексея Орлова гласят, что в столицу Урала прибыло 16 тысяч доз препарата. Ранее сообщалось, что в регионе почти не осталось первого компонента «Спутника V». Однако парк Маяковского анонсировал открытие пункта вакцинации. Там сообщили, что 26 и 27 июня оба компонента вакцины вновь будут доступны, пишет Е1.