70 тысяч доз вакцины от COVID-19 получит Свердловская область

70 тысяч доз вакцины от COVID-19 получит Свердловская область
70 тысяч доз вакцины от COVID-19 получит Свердловская область
Сегодня, 10:53Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
Поставка 70 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции ожидается в ближайшие дни в Свердловской области, о чём сообщил вице-губернатор региона Павел Креков.

Кроме того, по словам Крекова, через небольшой промежуток времени после доставки 70 тысяч доз в регион поступят ещё 40 тысяч доз вакцины, сообщает оперштаб.

Также Креков добавил, что благодаря этим поставкам в области не встанет вопрос о дефиците вакцины. Такое распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, жители Свердловской области стали жаловаться на то, что в регионе не хватает на всех доз вакцины. В оперштабе заявили, что в области есть немалый запас препарата.

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