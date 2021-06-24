На дефицит вакцины от COVID-19 жалуются жители Екатеринбурга

Вакцины от коронавируса не хватает в поликлиниках и прививочных пунктах города Екатеринбурга. В оперштабе рассказали, что недостаток вакцины связан с большим количеством свердловчан, которые желают вакцинироваться. Причём не хватает первого компонента вакцины.

Вакцину распределяют между медучреждениями всей Свердловской области, поэтому в некоторых прививочных пунктах или в поликлиниках первый компонент вакцины действительно может закончиться, пишет «КП-Екатеринбург». Также в оперштабе сообщили, что в регионе на данный момент есть запас нетронутой вакцины более 30 тысяч доз. Минздрав региона стабильно взаимодействует с федеральными ведомствами по вопросам новых поставок вакцины. Напомним, Евгений Куйвашев сообщил, что в регионе появилось 57,9 тысячи доз вакцины. Кроме того, в конце этой недели в область пришлют 20,1 тысячу доз «Спутника V» и 3240 доз «ЭпиВакКороны». Какие ограничения из-за третьей волны коронавируса ожидаются в Свердловской области

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