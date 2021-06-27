Свалка из просроченных продуктов обнаружена в лесу под Екатеринбургом

По словам представителя екатеринбургской «Спецавтобазы», неизвестные не стали утилизировать просроченные товары на полигоне, как того требует законодательство, а решили просто устроить несанкционированную мусорку посреди леса. При этом кисломолочные товары должны утилизироваться как биологические отходы. Процесс их изготовления и утилизации контролируется Россельхознадзором.