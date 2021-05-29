Столб черного дыма стоит над Екатеринбургом: горят мусор и ангар

По данным МЧС, на территории производственной площадки горит мусор и стальной ангар. Площадь пожара составляет не менее 450 квадратных метров. Отмечается, что есть угроза перехода огня на бочки с горючим, которые находятся рядом. На месте работают 54 огнеборца и 16 единиц спецтехники.