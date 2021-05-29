Столб черного дыма стоит над Екатеринбургом: горят мусор и ангар

Столб черного дыма стоит над Екатеринбургом: горят мусор и ангар
Столб черного дыма стоит над Екатеринбургом: горят мусор и ангар
Сегодня, 13:46ПроисшествияФото: Е1
Столб черного дыма поднялся над Екатеринбургом из-за крупного пожара в ангаре на улице Фронтовых бригад.

29 мая в Екатеринбурге произошел пожар в промзоне зоне на улице Фронтовых бригад. Жители Эльмаша и Пионерского поселка жалуются на сильный запах гари. Над городом поднялся большой столб черного дыма, который виден со всех концов столицы Урала, пишет Е1.

По данным МЧС, на территории производственной площадки горит мусор и стальной ангар. Площадь пожара составляет не менее 450 квадратных метров. Отмечается, что есть угроза перехода огня на бочки с горючим, которые находятся рядом. На месте работают 54 огнеборца и 16 единиц спецтехники.

Фото:ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, прокуратура проводит проверку после пожара, который 26 мая уничтожил гостевой дом на базе отдыха РЖД под Таватуем. Площадь пожара составляла 250 квадратных метров. Отмечается, что в апреле 2021 года в отношении этого объекта проводилась проверка и были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

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