Уголек от сигареты стал причиной пожара в квартире на улице Красноармейская в Тагиле

Уголек от сигареты стал причиной пожара в квартире на улице Красноармейская в Тагиле
Уголек от сигареты стал причиной пожара в квартире на улице Красноармейская в Тагиле
Сегодня, 19:48ПроисшествияФото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО
Домашние вещи загорелись в квартире на пятом этаже на улице Красноармейская, 84а в Нижнем Тагиле, сообщает ОНД и ПР Нижний Тагил и Горноуральского ГО.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной части 26 мая в 10.31. Предварительная информация гласит, что причиной возгорания стал неосторожное обращение с огнем при курении хозяина квартиры.

В тот день мужчина с женщиной находились дома, окна были открыты. Во время курения в комнате, уголек упал на матрас, после чего он загорелся. Тагильчане попытались потушить пожар, но безуспешно. Отмечается, что в связи с притоком кислорода огонь распространялся с большой скоростью. Спасателей вызвали соседи. В инциденте обошлось без пострадавших, по факту случившегося ведется проверка.

Фото:ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО

Напомним, 16 мая пожар оставил без жилья семью полицейских, воспитывающих ребенка-инвалида в Свердловской области. Отец семейства пытался потушить возгорание самостоятельно, но огонь быстро охватил весь дом.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
пожаркурениеКрасноармейскаяНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы