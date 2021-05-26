Уголек от сигареты стал причиной пожара в квартире на улице Красноармейская в Тагиле

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной части 26 мая в 10.31. Предварительная информация гласит, что причиной возгорания стал неосторожное обращение с огнем при курении хозяина квартиры.
В тот день мужчина с женщиной находились дома, окна были открыты. Во время курения в комнате, уголек упал на матрас, после чего он загорелся. Тагильчане попытались потушить пожар, но безуспешно. Отмечается, что в связи с притоком кислорода огонь распространялся с большой скоростью. Спасателей вызвали соседи. В инциденте обошлось без пострадавших, по факту случившегося ведется проверка.
Напомним, 16 мая пожар оставил без жилья семью полицейских, воспитывающих ребенка-инвалида в Свердловской области. Отец семейства пытался потушить возгорание самостоятельно, но огонь быстро охватил весь дом.