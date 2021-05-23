Тела двух человек найдены в частном доме после пожара в Висиме

Два местных жителя — мужчины 50 и 82 лет сгорели в пожаре в поселке Висим ранним утром в субботу, 22 мая, сообщает ИА «Все новости».
Сообщение о возгорании на территории частного домовладения на улице Карла Либкнехта поступило на пульт диспетчера в 06.43. Спустя полчаса спасателям удалось локализовать огонь, распространившийся на площади 96 квадратных метров, а в 07.26 ликвидировать открытое горение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Завершив разбор сгоревших конструкций около 10.00, огнеборцы обнаружили тела погибших.
По данному факту в Следственном комитете организована доследственная проверка.
Напомним, 18 на Чусовском тракте под Екатеринбургом сгорели дома. На месте происшествия в одном из садовых домиков были обнаружены два трупа.