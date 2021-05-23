Тела двух человек найдены в частном доме после пожара в Висиме

Тела двух человек найдены при разборе сгоревших конструкции в частном доме после пожара в поселке Висим Горноуральского городского округа.

Два местных жителя — мужчины 50 и 82 лет сгорели в пожаре в поселке Висим ранним утром в субботу, 22 мая, сообщает ИА «Все новости». Сообщение о возгорании на территории частного домовладения на улице Карла Либкнехта поступило на пульт диспетчера в 06.43. Спустя полчаса спасателям удалось локализовать огонь, распространившийся на площади 96 квадратных метров, а в 07.26 ликвидировать открытое горение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. Завершив разбор сгоревших конструкций около 10.00, огнеборцы обнаружили тела погибших. По данному факту в Следственном комитете организована доследственная проверка. Напомним, 18 на Чусовском тракте под Екатеринбургом сгорели дома. На месте происшествия в одном из садовых домиков были обнаружены два трупа. Найдено два трупа: на Чусовском тракте под Екатеринбургом сгорели дома

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