Тела двух человек найдены в частном доме после пожара в Висиме

Тела двух человек найдены в частном доме после пожара в Висиме
Тела двух человек найдены в частном доме после пожара в Висиме
Сегодня, 15:37ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Тела двух человек найдены при разборе сгоревших конструкции в частном доме после пожара в поселке Висим Горноуральского городского округа.

Два местных жителя — мужчины 50 и 82 лет сгорели в пожаре в поселке Висим ранним утром в субботу, 22 мая, сообщает ИА «Все новости».

Сообщение о возгорании на территории частного домовладения на улице Карла Либкнехта поступило на пульт диспетчера в 06.43. Спустя полчаса спасателям удалось локализовать огонь, распространившийся на площади 96 квадратных метров, а в 07.26 ликвидировать открытое горение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Завершив разбор сгоревших конструкций около 10.00, огнеборцы обнаружили тела погибших.

По данному факту в Следственном комитете организована доследственная проверка.

Напомним, 18 на Чусовском тракте под Екатеринбургом сгорели дома. На месте происшествия в одном из садовых домиков были обнаружены два трупа.

Сюжеты:
Пригород
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