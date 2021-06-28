Екатеринбуржцы обвинили основательницу скандального детского агентства в новом обмане

В этот раз женщина приехала в столицу Урала вместе с режиссером Александром Сюткиным. Они проводят детские кастинги. По словам родителей, им обещают снять ребенка в фильме, однако за участие нужно платить.
Сюткин обещал снять моего ребенка в фильме «Кулон», взял деньги за съемку, а фильм не снимается. Я ему заплатила 340 тысяч рублей,рассказала Е1 екатеринбурженка Елена.
На данный момент Максимова и Сюткин планируют снять молодежную комедию «Селебрята» про юных моделей на международном конкурсе «Ребенок года» и приключенческий фильм «Блогер». Сама Екатерина Максимова заявила, что все обвинения со стороны родителей являются бредом. Александр Сюткин также опроверг слова екатеринбуржцев и сказал, что «никаких денег ни с каких детей мы не брали».
Он подчеркнул, что съемки фильма «Кулон» были приостановлены, поскольку главный герой Максим Ждан заболел коронавирусом, а после выпал снег. Теперь съемки возобновляются.
Мы специально не публикуем никакие материалы со съемок или скриншоты фильма, потому что в таком случае не будет эффекта взрывного пиара,отметил Александр Сюткин.
Напомним, 1,5 миллиона рублей за франшизу-пустышку вернула через суд жительница Екатеринбурга Елена. Женщина и ее сын стали жертвами бизнес-аферистов. По словам Елены, ничего из заявленного в договоре Екатерина Максимова, которой заплатили деньги, решила не выполнять.