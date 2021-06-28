Екатеринбуржцы обвинили основательницу скандального детского агентства в новом обмане

На данный момент Максимова и Сюткин планируют снять молодежную комедию «Селебрята» про юных моделей на международном конкурсе «Ребенок года» и приключенческий фильм «Блогер». Сама Екатерина Максимова заявила, что все обвинения со стороны родителей являются бредом. Александр Сюткин также опроверг слова екатеринбуржцев и сказал, что «никаких денег ни с каких детей мы не брали».