Количество потерявшихся в лесу свердловчан в 2021 году выросло в два раза

По словам заместителя начальника отдела разыскной работы, в отличие от того же периода 2020 года, количество потерявшихся в 2021 году больше в два раза. Такая статистика объясняется жарким маем и июнем, из-за чего многие люди выезжают за город, чтобы отдохнуть. Также замначальника добавил, что две трети случаев обычно приходятся на период сбора ягод и грибов, который сейчас ещё только начинается, пишет Е1.