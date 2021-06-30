Один из двух пожаров потушен в уральском заповеднике «Денежкин камень»

Первый пожар, вспыхнувший в районе Вересового Увала, в нескольких километрах от реки Сосьвы и распространившийся по площади в 63 гектара был потушен сегодня днем 30 июня 2021 года, сообщается в пресс-центре на сайте заповедника «Денежкин камень».