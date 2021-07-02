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Posted 2 июля 2021, 07:32

Published 2 июля 2021, 07:32

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Нижний Тагил вошел в тройку городов-лидеров по доступности жилья в России

2 июля 2021, 07:32
Нижний Тагил оказался на втором месте в рейтинге городов по доступности жилья. Первое место занимает Магнитогорск, а третье Курган. В данных городах за медианную зарплату можно приобрести почти один квадратный метр.

Эксперты консалтинговой группы SRG сравнили средний доход россиян со стоимостью жилплощади в 75 крупнейших городах. В результате в Магнитогорске, Нижнем Тагиле и Кургане можно купить 0,96 квадратных метра, 0,88 квадратных метра и 0,82 квадратных метра соответственно.

Для покупки одного квадратного метра здесь понадобится чуть больше, чем среднестатистический месячный заработок,пишет «Российская газета».

В Астрахани и Челябинске одной зарплаты хватит, чтобы приобрести 0,76 «квадрата». Жители Перми, Четы, Самары и Улан-Уде смогут купить чуть больше, чем 0,5 квадратных метра на месячный заработок. В Москве на медианную зарплату возможно приобрести только 0,13 «квадрата», в Санкт-Петербурге и Сочи по 0,21 квадратных метра.

Отмечается, что за 2020 год в России медианная среднемесячная зарплата составила 32,4 тысячи рублей.

Напомним, в феврале стало известно, что Нижний Тагил вошел в десятку аутсайдеров рейтинга городов России по комфортности и уровню жизни. Нижний Тагил занял 91 место из 100, потеряв за год 14 позиций.

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#Общество#Нижний Тагил#Жилье#Рейтинг#Доступность
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