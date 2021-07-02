Нижний Тагил вошел в тройку городов-лидеров по доступности жилья в России

В Астрахани и Челябинске одной зарплаты хватит, чтобы приобрести 0,76 «квадрата». Жители Перми, Четы, Самары и Улан-Уде смогут купить чуть больше, чем 0,5 квадратных метра на месячный заработок. В Москве на медианную зарплату возможно приобрести только 0,13 «квадрата», в Санкт-Петербурге и Сочи по 0,21 квадратных метра.