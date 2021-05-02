Снимок волка автора из Нижнего Тагила вошел в TOP 7% лучших на международном конкурсе

Снимок волка автора из Нижнего Тагила вошел в TOP 7% лучших на международном конкурсе
Снимок волка автора из Нижнего Тагила вошел в TOP 7% лучших на международном конкурсе
Сегодня, 19:21ОбществоОльга ДайбоваФото: Сергей Скоробогатов
Фотография «Канадский волк Дик» тагильского фотографа Сергея Скоробогатова была признана одной из лучших по итогам международного конкурса «35AWARDS: Глаза». Тагильчанин вошел в TOP 6% лучших фотографов конкурса.

Тагильский фотограф Сергей Скоробогатов участвовал в международном тематическом конкурсе «35AWARDS: Глаза». В общей сложности на конкурс было подано 16192 фотоснимка. Работа Сергея «Канадский волк Дик» по результатам основного голосования вошла в TOP 7 лучших фотографий.

Фото:Сергей Скоробогатов

По словам Сергея Скоробогатова, кадр с волком был снят в частном зоопарке Greenpoll хозяйки Оксаны Поляковой.

Вообще съёмка диких животных, очень занимательный процесс, но в погоне за удачным кадром ни на секунду нельзя забывать о том, кто перед тобой, и нарушать безопасную дистанцию. Волк по имени Дик, просто душка, как рассказала хозяйка, он обожает морковку. Кроме Дика, я снимал в этом зоопарке многих зверей, но взгляд волка, это, конечно, что-то... поделился с TagilCity.ru Сергей Скоробогатов.

Всего международном конкурсе приняли участие 6644 фотографа из 135 стран мира и 1958 городов. Тагильчанин вошел в TOP 6% лучших фотографов конкурса.

Фото:Сергей Скоробогатов

Я не считаю данный результат серьёзным достижением, но тем не менее, конечно же, приятно, что мою работу оценили достаточно высоко. Конкурс 35AWARDS нравится мне многоуровневой системой оценок, специально продуманной таким образом, чтобы получить максимально объективные итоги, без возможности накруток, сказал Сергей Скоробогатов.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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