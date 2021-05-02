Снимок волка автора из Нижнего Тагила вошел в TOP 7% лучших на международном конкурсе

Вообще съёмка диких животных, очень занимательный процесс, но в погоне за удачным кадром ни на секунду нельзя забывать о том, кто перед тобой, и нарушать безопасную дистанцию. Волк по имени Дик, просто душка, как рассказала хозяйка, он обожает морковку. Кроме Дика, я снимал в этом зоопарке многих зверей, но взгляд волка, это, конечно, что-то... поделился с TagilCity.ru Сергей Скоробогатов.