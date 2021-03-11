Фотограф Vogue и Glamour сделала снимки ветеранов ВОВ из Екатеринбурга

Съемки проекта «Герои России, какими их не видел никто» прошли в столице Урала впервые. Организатором выступил благотворительный фонд «Память поколений», героями проекта становятся участники боевых действий. В этом году он посвящен 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.
Раньше фотосессии проходили только в Москве, сейчас участниками стали ветераны еще нескольких городов России.
Ветераны-екатеринбуржцы впервые участвовали в подобных фотосессиях и не скрывали своего волнения. Фотограф Vogue, Glamour и Tatler Ольга Тупоногова-Волкова сняла Петра Ушакова, Николая Власова, Михаила Числова, Владимира Эккельмана и Елизавету Смоленцеву.
Отмечается, что фотографы работают добровольно и бесплатно. Волонтеры помогают в организации съемок.
Благодаря «Героям России», я поняла значимость своей профессии, потому что изначально я сотрудничала с глянцевыми изданиями. Это очень трогательно, когда перед тобой садится ветеран. Этим людям хочется пожать руку, обнять, рассказала фотограф «КП-Екатеринбург».
Фотографии можно будет увидеть на выставке «Герои России, какими их не видел никто», которую организаторы планируют открыть в мае. Сейчас определяют площадку для проведения мероприятия.
Напомним, в журнале Vogue было опубликовано фото 83-летней жительницы Челябинска, которая пережила взрыв в местной больнице в октябре 2020 года и смогла победить коронавирус. Снимок с букетом цветов был сделан к Международному женскому дню 8 марта.