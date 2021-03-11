Фотограф Vogue и Glamour сделала снимки ветеранов ВОВ из Екатеринбурга

Фотограф Vogue и Glamour сделала снимки ветеранов ВОВ из Екатеринбурга

Сегодня, 12:33ОбществоФото: "КП-Екатеринбург"
Пять ветеранов Великой Отечественной войны из Екатеринбурга приняли участие в фотосессии, съемки проводила фотограф журналов Vogue и Glamour.

Съемки проекта «Герои России, какими их не видел никто» прошли в столице Урала впервые. Организатором выступил благотворительный фонд «Память поколений», героями проекта становятся участники боевых действий. В этом году он посвящен 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

Раньше фотосессии проходили только в Москве, сейчас участниками стали ветераны еще нескольких городов России.

Ветераны-екатеринбуржцы впервые участвовали в подобных фотосессиях и не скрывали своего волнения. Фотограф Vogue, Glamour и Tatler Ольга Тупоногова-Волкова сняла Петра Ушакова, Николая Власова, Михаила Числова, Владимира Эккельмана и Елизавету Смоленцеву.

Отмечается, что фотографы работают добровольно и бесплатно. Волонтеры помогают в организации съемок.

Благодаря «Героям России», я поняла значимость своей профессии, потому что изначально я сотрудничала с глянцевыми изданиями. Это очень трогательно, когда перед тобой садится ветеран. Этим людям хочется пожать руку, обнять, рассказала фотограф «КП-Екатеринбург».

Фотографии можно будет увидеть на выставке «Герои России, какими их не видел никто», которую организаторы планируют открыть в мае. Сейчас определяют площадку для проведения мероприятия.

Напомним, в журнале Vogue было опубликовано фото 83-летней жительницы Челябинска, которая пережила взрыв в местной больнице в октябре 2020 года и смогла победить коронавирус. Снимок с букетом цветов был сделан к Международному женскому дню 8 марта.

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Екатеринбург
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