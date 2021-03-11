Фотограф Vogue и Glamour сделала снимки ветеранов ВОВ из Екатеринбурга

Благодаря «Героям России», я поняла значимость своей профессии, потому что изначально я сотрудничала с глянцевыми изданиями. Это очень трогательно, когда перед тобой садится ветеран. Этим людям хочется пожать руку, обнять, рассказала фотограф «КП-Екатеринбург».