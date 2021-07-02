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Posted 2 июля 2021, 09:05

Published 2 июля 2021, 09:05

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

В МЧС планируется наградить спасшего пенсионерку из пожара уральского таксиста

2 июля 2021, 09:05
Вопрос о награждении водителя такси из Алапаевска Вячеслава Ахмедова, который спас из пожара 81-летнюю пенсионерку, решается в МЧС России. Ночью он разбудил хозяйку дома и помог ей отстоять жилье.

На момент, когда приехали спасатели, огонь уже уничтожил надворные постройки и, благодаря помощи таксиста, не успел перекинуться на дом. Туда пожилая женщина вернулась через несколько часов. Родственники рассказали, что сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Когда она увидела, с ней предынсульт сразу случился, она говорить не может до сих пор и ходить не может, ее болтает,рассказала сестра пострадавшей Ия.

По словам водителя такси, он не жалеет о содеянном. На данный момент рассматривается вопрос о представления Вячеслава Ахмедова к награде МЧС России, сообщает ТК «ОТВ».

Напомним, пожар случился в ночь с 16 на 17 июня. Мужчина забежал в дом и предупредил пенсионерку о пожаре. После этого Вячеслав вызвал пожарных и начал помогать женщине выбраться из дома и собрать документы.

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#Общество#Алапаевск#Пожар#Награда#Спасение
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