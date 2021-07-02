В МЧС планируется наградить спасшего пенсионерку из пожара уральского таксиста

На момент, когда приехали спасатели, огонь уже уничтожил надворные постройки и, благодаря помощи таксиста, не успел перекинуться на дом. Туда пожилая женщина вернулась через несколько часов. Родственники рассказали, что сейчас ее жизни ничего не угрожает.