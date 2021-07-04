«Невидящий» Росприроднадзор и вопросы Путину. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

Интересный ответ пришел нашей редакции на официальный запрос Росприроднадзору о превышениях нормы выбросов в Нижнем Тагиле в период неблагоприятных метеорологических условиях в июне. По версии ведомства, в эти дни воздух в городе оставался чистым. Однако вот у УГМС были совершенно другие данные. В июне посты мониторинга загрязнения атмосферного воздуха на Вагонке и Сухоложском поселке почти ежедневно фиксировали превышения формальдегида. И даже во время объявления НМУ. Вопрос, почему отборы воздуха Росприроднадзора ничего не показали, остается открытым.