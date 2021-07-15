«Дочка» тагильского УВЗ заплатит 400 тысяч штрафа за разлив нефтепродуктов

Руководство организации с постановлением Росприроднадзора не согласилось и решило обжаловать его в Тракторозаводском районном суде Челябинска. Однако суд признал вину компании доказанной и оставил постановление без изменений. После этого «Тракторозаводский» подал апелляцию в Челябинский областной суд. Вторая инстанция также отказалась менять постановление. Суд ознакомился с материалами дела и решил, что вина ООО «Технопарк «Тракторозаводский» доказана. Жалоба компании оставлена без удовлетворения.