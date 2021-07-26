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Posted 26 июля 2021, 15:49

Published 26 июля 2021, 15:49

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 26 июля

26 июля 2021, 15:49
Сюжет
Выбросы
26 июля при замерах воздуха на привокзальной площади в Нижнем Тагиле показатели диоксида азота были от 0,1 до 0,5. Корреспондентом TagilCity.ru были произведены длительные замеры.

По результатам двухминутных замеров индекс диоксида азота был от 0,1 до 0,5. Следом мы сделали 20-минутные замеры диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода, их показатели остались на нулевом уровне.

Прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru проводит в Instagram.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Здоровье#Воздух#Выбросы#Замеры
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