Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 26 июля

Posted 26 июля 2021, 15:49
Published 26 июля 2021, 15:49
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
По результатам двухминутных замеров индекс диоксида азота был от 0,1 до 0,5. Следом мы сделали 20-минутные замеры диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода, их показатели остались на нулевом уровне.
Прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru проводит в Instagram.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.