Диоксид азота и свалка в кустах. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

А еще за сохранение экологии тревожатся жители села Маминское в Свердловской области. Рядом с населенным пунктом собираются добывать золото открытым способом. Делать это будет питерская компания «Полиметалл», которая уже была замечена в эко-конфликтах в регионе. Пока что общественные слушания прошли на «ура» — почти все присутствующие сельчане после клятвенных заверений компании, что весь процесс добычи будет экологичным, поддержали строительство карьера. Но некоторое беспокойство среди активистов все же остается.