Диоксид азота и свалка в кустах. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

Posted 1 августа 2021, 17:01
Published 1 августа 2021, 17:01
Modified 29 ноября, 18:19
Updated 29 ноября, 18:19
Помимо воздуха, который регулярно портят местные промышленные предприятия, проблемами тагильчан становятся несанкционированные свалки. Одну такую в центре Вагонки обнаружила местная жительница. Прямо у себя во дворе в кустах. Туда несут мусор все близлежащие магазины. И даже цветочный салон, сотрудники которого вроде бы должны быть «за» экологию, ведь их товар относится к живой природе. Но — нет.
А еще за сохранение экологии тревожатся жители села Маминское в Свердловской области. Рядом с населенным пунктом собираются добывать золото открытым способом. Делать это будет питерская компания «Полиметалл», которая уже была замечена в эко-конфликтах в регионе. Пока что общественные слушания прошли на «ура» — почти все присутствующие сельчане после клятвенных заверений компании, что весь процесс добычи будет экологичным, поддержали строительство карьера. Но некоторое беспокойство среди активистов все же остается.