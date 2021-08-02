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Posted 2 августа 2021, 08:17

Published 2 августа 2021, 08:17

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Превышений ПДК нет: замеры воздуха 2 августа в Нижнем Тагиле

2 августа 2021, 08:17
2 августа во время 2-минутных замеров воздуха на привокзальной площади в Нижнем Тагиле показатели диоксида азота были от 0,1 до 0,3. О результатах 20-минутных замеров читайте в материале TagilCity.ru.

Во время коротких замеров индекс диоксида азота составлял от 0,1 до 0,3. Мы произвели длительные замеры веществ-загрязнителей: диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода при температуре воздуха +21 градус и западном ветре со скоростью четыре метра в секунду. Индекс диоксида азота были 0,1. Такой результат не является превышением нормы ПДК 0,2 мг/м3.

Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Здоровье#Воздух#Вокзал#Замеры#Загрязнения
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