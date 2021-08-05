Информацию о массовом увольнении сотрудников опровергли в областной прокуратуре

Объём работы, на выполнение которой ранее давали месяц, теперь вынуждают делать в течение недели, пишет Е1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, такие требования выполнить невозможно, если выполнять работу ответственно, поскольку за любую допущенную ошибку придётся нести ответственность, вплоть до уголовной.
Также он добавил, что теперь у них появилось много бюрократии. Необходимо подготавливать большое количество справочных материалов, работать со статистикой, а также выполнять другую работу, которая отнимает у работников время на выполнение своих непосредственных должностных обязанностей.
Однако, по словам официального руководителя пресс-службы региональной прокуратуры Марины Канатовой, информация об увольнении значительного количества сотрудников прокуратуры не соответствует действительности.
Коллектив прокуратуры области стабилен, что не отменяет естественного процесса обновления кадрового состава, когда на смену сотрудникам, уходящим в отставку, приходят молодые специалисты,прокомментировала ситуацию TagilCity.ru Марина Канатова.
Напомним, в Екатеринбурге сотрудников правопорядка, которые работали по делу о банде Колосовых, начали увольнять из правоохранительных органов по обвинению в пропаже изъятых денег. Сумма финансов составила около 1 миллиона рублей в разных валютах.