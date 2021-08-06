Куйвашев: «Число привившихся от коронавируса приближается к миллиону человек»

Общее число привившихся приближается к миллиону человек. Поэтому нам нужно выдержать все сроки по плановой вакцинации, и, безусловно, как только мы получим иммунитет, мы добьемся снижения распространения заболеваемости коронавирусом, и мы будем также оперативно свертывать эти койки и возвращаться к оказанию плановой медицинской помощи, рассказал Евгений Куйвашев.