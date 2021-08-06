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Стала известна компания заработавшая больше всего на вакцине от COVID-19

6 августа 2021, 16:00
Фото: 1MI
Больше всего на выпуске вакцины от коронавируса «Спутник V» заработали структуры «Фармстандарта». В общей сложности на приобретение вакцины были объявлены закупки на сумму 95 миллиардов рублей. Из этой суммы 82% приходится именно на компании Виктора Харитонина.

Главным конкурентом структуры является «Р-Фарм» Алексея Репика. Она пока не наладила выпуск вакцины, пишет «Коммерсант».

По данным Росздравнадзора, Минздрава и Минпромторга, за 8 месяцев 2021 года в общей сложности в оборот было выпущено 30 миллионов доз вакцины. Их цена составила 57 миллиардов рублей. Максимальная стоимость комплекта для одного человека составляет 1,9 тысячи рублей.

Всего «Фармстандарт» от этого количества в оборот выпустила 60% препарата. На этом она заработала около 33,2 миллиарда рублей.

Отмечается, что компания «Р-Фарм» начала производить другие препарата от коронавируса. Например, с продажи своих препаратов госучреждениям она заработала 6,27 миллиарда рублей.

Напомним, ранее ФАС была согласована максимальная цена на препараты. Так, «Спутник V» не должен стоить дороже 866 рублей, «ЭпиВакКорона» — 842,02 рубля, «КовиВак» — 866 рублей. Стоимость «Спутник Лайт» — 342,46 рубля. Это обусловлено использованием одного компонента.

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