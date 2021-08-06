Стала известна компания заработавшая больше всего на вакцине от COVID-19

Больше всего на выпуске вакцины от коронавируса «Спутник V» заработали структуры «Фармстандарта». В общей сложности на приобретение вакцины были объявлены закупки на сумму 95 миллиардов рублей. Из этой суммы 82% приходится именно на компании Виктора Харитонина.

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