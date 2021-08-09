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30-градусная жара вернется в Свердловскую область к выходным

9 августа 2021, 06:19
Фото: pixabay.com
Жару до +30 градусов прогнозируют синоптики в субботу, 14 августа в Свердловской области. Температура начнет подниматься уже с пятницы.

В будние дни дневная температура воздуха будет держаться на отметке около +22 градусов. На смену пасмурной и облачной погоде придет солнечная, сообщается на сайте Гисметео.

Уже в пятницу, 13 августа, воздух в регионе прогреется до +27 градусов, а в субботу синоптики обещают +31 градус. Затем температура начнет постепенно снижаться, в воскресенье прогнозируется ясная погода до +23 градусов.

Напомним, в Нижнем Тагиле в ближайшие дни ожидается облачная погода и небольшие дожди. Днем прогнозируют до +21 градуса, ночью — до +13.

Тепло и облачно будет в Нижнем Тагиле в ближайшие дни
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#Синоптики#Свердловская область#Погода#Жара#Здоровье
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