30-градусная жара вернется в Свердловскую область к выходным

В будние дни дневная температура воздуха будет держаться на отметке около +22 градусов. На смену пасмурной и облачной погоде придет солнечная, сообщается на сайте Гисметео.
Уже в пятницу, 13 августа, воздух в регионе прогреется до +27 градусов, а в субботу синоптики обещают +31 градус. Затем температура начнет постепенно снижаться, в воскресенье прогнозируется ясная погода до +23 градусов.
Напомним, в Нижнем Тагиле в ближайшие дни ожидается облачная погода и небольшие дожди. Днем прогнозируют до +21 градуса, ночью — до +13.