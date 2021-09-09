На 2,5 месяца закрывается движение по мосту на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле

Закрытие движения с 10 сентября 2021 00:00 часов местного времени по 24:00 часов местного времени 30 ноября 2021 на данном участке связано с реконструкцией моста на улице Красноармейской, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.