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Posted 9 сентября 2021, 10:02

Published 9 сентября 2021, 10:02

Modified 29 ноября 2024, 18:22

Updated 29 ноября 2024, 18:22

На 2,5 месяца закрывается движение по мосту на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле

На 2,5 месяца закрывается движение по мосту на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле

9 сентября 2021, 10:02
Фото: 1MI.
Движение автотранспорта по мосту на улице Красноармейская до 30 ноября 2021 года в Нижнем Тагиле.

Закрытие движения с 10 сентября 2021 00:00 часов местного времени по 24:00 часов местного времени 30 ноября 2021 на данном участке связано с реконструкцией моста на улице Красноармейской, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Автовладельцам рекомендуется заблаговременно выбирать объездные маршруты, в частности, на время ограничений для этого будет доступна улица Фрунзе.

Напомним, мост на улице Красноармейской имеет статус временного, реконструкция позволит сделать его постоянным для передвижения через реку Тагил.

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