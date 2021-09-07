«Уралстроймонтаж» оштрафуют за срыв сроков открытия моста по Циолковского в Тагиле

Претензия и штрафные санкции за срыв сроков открытия моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле будут выставлены ООО «Уралстроймонтаж», выполняющему работы по контракту.

Подрядчик ранее обещал губернатору, что мост будет сдан 10 сентября. На выездном совещании 7 сентября руководитель проекта Владимир Останин заявил, что открытие переносится на конец октября. Замруководителя «Службы заказчика городского хозяйства» Николай Новиков заявил, что на объекте на данный момент работает недостаточно людей и техники. Также не хватает и материалов, например, гидроизоляции для подпорной стенки. В результате не производится сезонная работа, которую нельзя выполнять зимой. Останин заверил чиновников, что к вечеру ожидается поступление материалов на место работы и с 8 сентября рабочие приступят к гидроизоляции подпорной стены. По словам заместителя руководителя СЗГХ Николая Новикова, на объекте работы ведутся медленно. Видим, что работы ведутся, но очень медленно. Все предписания, которые подрядным организациям выданы, не выполняются. Со стороны заказчика буду приняты жесткие меры к исполнению и к принуждению подрядных организаций к выполнению работ и ввода объекта в эксплуатацию. Обещания даются, но ситуация такая, что надо наказывать всех,рассказал TagilCity.ru Николай Новиков. Первым требованием он назвал организацию круглосуточной работы на объекте. Кроме того, будет подан иск в суд на начисление штрафных санкций за сдачу объекта с переносом срока на более позднее время. Напомним, ряд событий помешал строителям открыть мост на Циолковского в срок. Что это за причины, разбиралось TagilCity.ru. Открытие моста на Циолковского в Нижнем Тагиле откладывается на конец октября

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