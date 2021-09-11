Вся в крови: девочку-подростка сбил автомобиль на Руднике в Нижнем Тагиле

Напомним, 9 сентября в Нижнем Тагиле под колесами иномарки погибла 81-летняя пенсионерка, которая перебегала дорогу в неположенном месте на улице Береговая-Ударная. 21-летний водитель оказался трезв, он пояснил, что не заметил женщину в темное время суток.