Квартира загорелась в четырехэтажном доме на Высокогорской в Нижнем Тагиле

Сообщение о возгорание поступило спасателям в 21.14. Прибывшие на место ЧП пожарные эвакуировали из задымленного здания 17 человек, двое их них – дети.
Огонь повредил домашнее имущество на площади 12 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
16 спасателей справились с возгоранием за 10 минут. В настоящее время о пострадавших не сообщается. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, при пожаре в квартире жилого дома на улице Ватутина в Нижнем Тагиле никто не пострадал, огонь был потушен прибывшими на вызов пожарными МЧС.