День выгуливания настроения отпразднует Тагил 19 сентября на Театральной площади

Вечером 19 сентября молодогвардейцы и волонтеры Нижнего Тагила с воздушными шарами в руках дадут возможность тагильчанам отпраздновать позитивный День выгуливания настроения.
Мы будем курсировать по центральным улицам города, и каждый человек сможет оставить свое пожелание на воздушном шаре, передать свое хорошее настроение и волонтеры будут его выгуливать, рассказал TagilCity.ru организатор акции Дмитрий Арды.
Акция начнется в 19 часов на площади перед Нижнетагильским драматическим театром.
Upd. Мероприятие отменено организаторами.