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День выгуливания настроения отпразднует Тагил 19 сентября на Театральной площади

18 сентября 2021, 08:10
Фото: 1MI
Тагильская молодежь приглашает горожан отметить День выгуливания настроения. В центре Нижнего Тагила волонтеры с воздушными шарами будут встречать всех желающих рассказать о своем настроении, а потом прогуляются по городским улицам.

Вечером 19 сентября молодогвардейцы и волонтеры Нижнего Тагила с воздушными шарами в руках дадут возможность тагильчанам отпраздновать позитивный День выгуливания настроения.

Мы будем курсировать по центральным улицам города, и каждый человек сможет оставить свое пожелание на воздушном шаре, передать свое хорошее настроение и волонтеры будут его выгуливать, рассказал TagilCity.ru организатор акции Дмитрий Арды.

Акция начнется в 19 часов на площади перед Нижнетагильским драматическим театром.

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Upd. Мероприятие отменено организаторами.

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#Волонтеры#Дмитрий Арды#Праздник#Молодая гвардия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свободное время
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