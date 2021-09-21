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Русские сказки станут темой ледового городка в Екатеринбурге

21 сентября 2021, 14:03
Фото: 1MI
Стало известно, какая тема будет у ледового городка в Екатеринбурге. Совещание по подготовке столицы Урала к Новому году провел глава города Алексей Орлов. Планируется, что городок заработает 29 декабря, а его главной темой станут русские сказки.

Предполагается, что на площади 1905 года будут установлены горки, сцена для выступлений, фотозоны, ледовые скульптуры и елка, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

В день церемонии открытия пройдет концерт, после чего гости услышат поздравление президента РФ Владимира Путина и смогут увидеть праздничный фейерверк. Также в различных районах города появятся развлекательные площадки для детей и взрослых.

Напомним, в конце августа стало известно, что утверждена концепция ледового городка, который будет построен на Театральной площади в Нижнем Тагиле. В 2021 году он будет посвящен героям «Союзмульфильма». Студии исполняется 85 лет.

Герои «Союзмульфильма» появятся в ледовом городке Нижнего Тагила в 2022 году
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