Здание цеха по производству пеллетов горит в Карпинске

Сообщение о пожаре в административном здании на улице Заречная в Карпинске поступило на пульт диспетчера местной пожарной охраны в 8 часов 25 минут. В настоящий момент огонь удалось локализовать, рассказали TagilCity.ru в областном МЧС.
По информации спасателей, горит кровля и помещения на площади в 800 квадратных метров. Работники предприятия эвакуировались до приезда пожарных, пострадавших по предварительным данным нет.
Быстрому распространению огня способствовали сгораемые конструкции кровли и большая горючая загрузка внутри здания. Из здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно вышли 30 человек. Информации о пострадавших не поступало, рассказали редакции в МЧС.
На месте работают 17 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. Огнеборцы продолжают тушить возгорание.
Напомним, лесные пожары площадью больше 760 гектаров бушевали под Первоуральском из-за аномально жаркой погоды в августе.
UPD: пожар в Карпинске удалось потушить. По уточнённой информации площадь возгорания составила 864 квадратных метра. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.