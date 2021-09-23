Пятерых участников террористической ячейки отправили в СИЗО в Екатеринбурге

В ходе проведенных трех спецопераций ФСБ на территории Екатеринбурга и Свердловской области 15 уроженцев Средней Азии были задержаны за распространение запрещенной литературы религиозно-экстремистского характера и хранение взрывчатого вещества, сообщает УФСБ РФ по Свердловской области.
Пятерых задержанных суд отправил в СИЗО, остальные 10 мигрантов будут выдворены из России с запретом на въезд. В ходе обысков на квартирах арестованных силовики обнаружили 3 килограмма аммиачно-селитренного вещества. Возбуждены уголовные дела.
Напомним, ранее сотрудники региональной ФСБ задержали нескольких пособников террористов, которые готовили теракты на территории Екатеринбурга.
*Запрещенная в России террористическая организация