Пятерых участников террористической ячейки отправили в СИЗО в Екатеринбурге

В ходе проведенных трех спецопераций ФСБ на территории Екатеринбурга и Свердловской области 15 уроженцев Средней Азии были задержаны за распространение запрещенной литературы религиозно-экстремистского характера и хранение взрывчатого вещества, сообщает УФСБ РФ по Свердловской области.