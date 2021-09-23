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Пятерых участников террористической ячейки отправили в СИЗО в Екатеринбурге

23 сентября 2021, 10:33
Фото: 1МI
5-х задержанных пособников и последователей Талибан* суд Екатеринбурга отправил под стражу СИЗО.

В ходе проведенных трех спецопераций ФСБ на территории Екатеринбурга и Свердловской области 15 уроженцев Средней Азии были задержаны за распространение запрещенной литературы религиозно-экстремистского характера и хранение взрывчатого вещества, сообщает УФСБ РФ по Свердловской области.

Пятерых задержанных суд отправил в СИЗО, остальные 10 мигрантов будут выдворены из России с запретом на въезд. В ходе обысков на квартирах арестованных силовики обнаружили 3 килограмма аммиачно-селитренного вещества. Возбуждены уголовные дела.

Напомним, ранее сотрудники региональной ФСБ задержали нескольких пособников террористов, которые готовили теракты на территории Екатеринбурга.

*Запрещенная в России террористическая организация

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