Уральская семья музыкантов одним роликом стали звездами TikTok

Музыканты играют музыку известных мировых легенд, их ролики сразу становятся вирусными и набирают миллионы просмотров. Глава семейного трио «SomethingFamilyband» из Каменска-Уральского Александр Нечитайло и двое его сыновей 11 и 15 лет, три года дают концерты на улицах уральских городов и деревень.