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Уральская семья музыкантов одним роликом стали звездами TikTok

23 сентября 2021, 12:41
Фото: 1МI
Уральское трио музыкантов покоряют зрителей в соцсетях. Их ролики сразу становятся вирусными и набирают миллионы просмотров.

Семья уральских музыкантов Нечитайло покоряют зрителей с каждым выложенным в интернет роликом, сообщает «КП-Екатеринбург».

Музыканты играют музыку известных мировых легенд, их ролики сразу становятся вирусными и набирают миллионы просмотров. Глава семейного трио «SomethingFamilyband» из Каменска-Уральского Александр Нечитайло и двое его сыновей 11 и 15 лет, три года дают концерты на улицах уральских городов и деревень.

Музыкантов часто зовут выступить на Дне города и различных благотворительных мероприятиях. Семья Нечитайло многодетная: помимо двух старших сыновей-музыкантов, родители воспитывают еще троих малолетних детей. В планах уральских звезд TikTok снять несколько профессиональных клипов и записать альбом.

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