Овощи начали дорожать в Свердловской области

Больше всего возросли в цене яблоки. Около 85 рублей за килограмм. Данные Свердловскстата гласят, что цена на помидоры достигает в среднем 68 рублей за килограмм, а капусты 35,6 рублей. За семь дней в цене поднялась и вермишель — 114 рублей за килограмм.