У госпитализированной Ларисы Гузеевой подтвердился COVID-19

Однако компьютерная томография не показала у звезды поражения легких, сообщает Life со ссылкой на собственный источник.
Ранее сообщалось, что Гузеева лежит в плате, а ее состояние оценивается как стабильное. Однако источник в медицинских кругах подчеркивает, что у нее «сильный стресс», поэтому в больнице она принимает успокоительные средства, пишет «Комсомольская правда».
Напомним, 14 июля стало известно, что Народный артист России Михаил Боярский был госпитализирован с COVID-19 в Санкт-Петербурге. По словам коллег, он заразился уже после прививки.